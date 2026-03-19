«Мурашки по коже пробегают». Николов — о выступлении сборной Болгарии на ЧМ-2026

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов высказался о выступлении сборной Болгарии на чемпионате мира — 2026.

– О сборной Болгарии после чемпионата мира заговорили все. Команда, которая занимала 16-е место в мировом рейтинге, смогла не просто выйти из группы, но и дойти до финала. Ты верил, что такое вообще возможно?

– Да. Я бы сказал, мы ожидали этого. Мы сами проложили себе путь к финалу. Знали, что команды, против которых мы играли, были примерно на том же уровне, что и мы. Поэтому у нас было представление, что если будем хорошо играть и покажем себя на площадке, то сможем выйти в финал.

– А что изменилось по сравнению с Лигой наций? Там ведь Болгарии не удалось пробиться в финальную стадию.

– Думаю, что мы просто улучшили свою игру за то короткое время, что у нас было. У нас молодая команда, и мы использовали неудачу в Лиге наций как опыт. Также мы использовали опыт нашего тренера. Он многому нас научил. Этим и интересен спорт: ты не всегда можешь быть успешным, поэтому, чтобы прогрессировать, нужно меняться. И то, что не получилось сделать в Лиге наций, мы исправили на чемпионате мира, показав лучший волейбол. Иногда нужно просто продолжать расти над собой и бороться. И мы сделали это.

– Прошло уже несколько месяцев. Пересматривал какие-то игры?

– Да, я пересмотрел каждую игру. Мне нравится пересматривать свои игры и анализировать, что я сделал правильно, а что — нет.

– Какие были эмоции, когда смотрел на это со стороны?

– Знаешь, мурашки по коже пробегают, когда смотришь на реакцию всех и на то, как много это для нас значило. Думаю, мы действительно очень этого хотели. Поэтому мне ещё более приятно пересматривать эти игры, — сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.