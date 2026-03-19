Волейболист «Локомотива» Николов: ты должен быть как пёс на площадке и за её пределами

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов заявил, что не ощущает себя суперзвездой.

– Симеон Николов до чемпионата мира и после него – это два разных человека и игрока? Произошли какие-то значимые изменения?

– Нет, совсем нет. Ничего не изменилось. Всё то же самое. Тренировки те же, тот же парень, всё то же самое осталось (улыбается).

– Не считаешь себя суперзвездой?

– Нет. А ты считаешь (улыбается)?

– Я не знаю. Просто спрашиваю тебя о внутренних ощущениях.

– Думаю, у меня всегда было такое отношение: если ты хочешь быть хорошим игроком, ты должен быть уверен в себе. Ты должен быть как пёс на площадке и за её пределами. Думаю, это очень важно. Нельзя всегда быть хорошим мальчиком. Понимаешь, нужно быть напористым, — сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.