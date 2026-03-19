Волейболист «Локомотива» Симеон Николов: Россия похожа на Болгарию. Хорошая страна

Волейболист «Локомотива» Симеон Николов: Россия похожа на Болгарию. Хорошая страна
Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов заявил, что видит сходства между Россией и своей родной страной.

– В одном из интервью ты признавался, что тебе нравится борщ. Что ещё из русской кухни ты любишь?
– Да, борщ – хороший суп, но и другие супы я люблю. Ещё мне нравятся сырники.

– Как тебе Новосибирск и Россия в целом? Было время посмотреть что-нибудь, кроме спортивных арен?
– Россия похожа на Болгарию, поэтому я к ней уже привык. Это хорошая страна. Мне нравится. В Новосибирске гулял пару раз. Город красивый. Есть несколько запоминающихся мест. Я в кино ходил, был в нескольких ресторанах, — сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

