Связующий «Локомотива» и сборной Болгарии Николов рассказал о главной мечте в жизни

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов рассказал о главной в жизни мечте.

– И последний вопрос. Какая твоя самая большая мечта?

– Моя главная мечта – попасть на Олимпийские игры, — сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

На минувшем чемпионате мира по волейболу, который прошёл осенью 2025 года, мужской сборной Болгарии удалось завоевать на мировом первенстве серебро. Николов был в составе болгарской команды.

На Олимпиаде в Париже сборная не смогла выйти из группы. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).