Симеон Николов: если бы не волейбол, то я бы постарался добраться до баскетбольной НБА

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов рассказал, что если бы занимался не волейболом, то его выбор бы пал на профессиональный баскетбол.

– У вас спортивная семья, где все играют в волейбол: папа, мама, дядя, брат. Твоя жизнь вообще могла пойти по какому-то другому пути?

– Конечно. Думаю, если бы не волейбол, то я был бы баскетболистом. Пошёл бы в НБА или ещё куда-то. Но я точно выбрал бы спорт, потому что это очень весело и не похоже на работу. Да, я точно постарался бы добраться до НБА!

– Эх, НБА потеряла отличного игрока!

– Да, я тоже так думаю (смеётся), -- сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.