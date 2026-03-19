«Фенербахче» Федоровцевой проиграл «Скандиччи» в 1/4 финала ЛЧ, россиянка набрала 36 очков

В женской Лиге чемпионов состоялись матчи 1/4 финала. «Фенербахче», за который выступает российская доигровщица Арина Федоровцева, сыграл два матча с итальянским «Скандиччи» с экс-россиянкой Екатериной Антроповой в составе.

Первый матч между командами завершился со счётом 3:0 (25:23, 31:29, 25:19) в пользу турчанок. Второй матч завершился со счётом 3:1 (32:30, 19:25, 25:13, 27:25) в пользу итальянок, а в золотом сете «Скандиччи» вырвал путёвку в полуфинал со счётом 15:13.

В решающем матче россиянка Федоровцева набрала 36 очков и стала самым результативным игроком встречи. MVP матча признана Екатерина Антропова.