Маркова станет единственной россиянкой в полуфинале Лиги чемпионов

Маркова станет единственной россиянкой в полуфинале Лиги чемпионов
В женской Лиге чемпионов завершились четвертьфинальные матчи. По их результатам в финал четырёх вышли следующие клубы: турецкие «Вакифбанк» с российской доигровщицей Мариной Марковой в составе и «Экзачибаши», итальянские «Скандиччи», который в золотом сете победил «Фенербахче» Арины Федоровцевой, и «Конельяно».

В четвертьфинале «Конельяно» встречался с «Зерен Спор», за который играют россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина. Первый матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:17) в пользу итальянок. Во втором матче сильнее оказались турчанки, но это не помогло им выйти в полуфинал. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 17:25, 25:19, 32:30, 15:13).

«Фенербахче» Арины Федоровцевой в четвертьфинале в золотом сете не справился с итальянским «Скандиччи». Поэтому в полуфинале Лиги чемпионов из россиянок выступит только Маркова.

Материалы по теме
«Фенербахче» Федоровцевой проиграл «Скандиччи» в 1/4 финала ЛЧ, россиянка набрала 36 очков
Комментарии
