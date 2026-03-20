Расписание матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 20 марта

Сегодня, 20 марта, продолжается раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/2 финала. Расписание матчей 20 марта (время московское):

17:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Динамо» Москва.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».