Расписание матчей квалификации плей-офф мужской Суперлиги на 20 марта

Сегодня, 20 марта, продолжится раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоится один квалификационный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-офф. Квалификация. Расписание матчей на 20 марта (время московское):

19:00. «Белогорье» Белгород – «Динамо-Урал» Уфа.

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.

«Белогорье» завершило выступление в регулярном чемпионате на пятом месте, «Динамо-Урал» — на 12-м.