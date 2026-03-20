«Мы вышли с преимуществом». Гончарова — о победе «Динамо» в 1/4 финала Суперлиги

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Наталия Гончарова высказалась о победе своего клуба над «Ленинградкой» (2-0 в серии) в 1/4 финала Суперлиги-2025/2026.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова

– Что стало ключевым моментом в серии с «Ленинградкой»?
– Ключевым моментом точно стала наша командная игра. Не было каких-то индивидуальных всплесков, а была именно команда. Если что-то не получалось у одного игрока, включался другой. Такая общая игра и принесла результат.

– Как считаешь, факт, что «Динамо» отыгралось с трёх сетболов в первом матче, дало дополнительную уверенность в дальнейшем?
– Безусловно, такие моменты очень позитивно влияют на команду. Когда смог выстоять в такой сложной ситуации, как будто открывается второе дыхание, появляются дополнительные эмоции. Вообще эмоции – это одно из самых главных в матче. Когда они присутствуют, есть такой запал, тогда всё получается ещё лучше. Так что да, это повлияло и на вторую игру. На матч в Москве мы уже вышли с уверенностью и с преимуществом, — сказала Гончарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

