Капитан «Динамо» Наталия Гончарова ответила на вопрос, будет ли продолжать карьеру

Капитан «Динамо» Наталия Гончарова ответила на вопрос, будет ли продолжать карьеру
Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Наталия Гончарова ответила на вопрос о потенциальном продолжении спортивной карьеры.

– Что скажешь про следующий сезон? Остаёшься?
– А я ещё не определилась, поэтому не могу ответить.

– Ты уже давно в волейболе, когда-нибудь задумывалась, чем будешь заниматься после завершения карьеры?
– Да, мне кажется, это нормально – думать о таких вещах. Тем более сейчас это моя работа, где я зарабатываю деньги. О дальнейшей жизни, конечно, задумываюсь, однако озвучивать пока не буду. И плюс как любая женщина, думаю о материнстве. Такие мысли тоже есть, — сказала Гончарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«У нас есть все шансы на золото». Блистательная Гончарова – о целях московского «Динамо»
Эксклюзив
«У нас есть все шансы на золото». Блистательная Гончарова – о целях московского «Динамо»
