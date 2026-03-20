Капитан «Динамо» Наталия Гончарова ответила на вопрос, будет ли продолжать карьеру

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Наталия Гончарова ответила на вопрос о потенциальном продолжении спортивной карьеры.

– Что скажешь про следующий сезон? Остаёшься?

– А я ещё не определилась, поэтому не могу ответить.

– Ты уже давно в волейболе, когда-нибудь задумывалась, чем будешь заниматься после завершения карьеры?

– Да, мне кажется, это нормально – думать о таких вещах. Тем более сейчас это моя работа, где я зарабатываю деньги. О дальнейшей жизни, конечно, задумываюсь, однако озвучивать пока не буду. И плюс как любая женщина, думаю о материнстве. Такие мысли тоже есть, — сказала Гончарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.