Гончарова: если собрать сейчас сборную России, у других команд не будет никаких шансов

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Наталия Гончарова считает, что российские волейболисты могут образовать конкурентоспособную сборную.

– Недавно наши юниорские и молодёжные сборные допустили до международных соревнований. Что думаешь?

– Слава богу! Если честно, это классно. Потому что, когда выступаешь на международной арене, можно подсмотреть что-то интересное. Это совершенно другой опыт. А когда ты в таком замкнутом пространстве, это совсем другая история. Поэтому я очень рада за наших молодых игроков. Надеюсь, что и взрослых в скором времени допустят. Потому что, если сейчас собрать нашу сборную, у других команд не будет никаких шансов!

– Смотрела матчи нашей обновлённой сборной с Сербией и с Беларусью?

– Да, смотрела. У нас же вообще сейчас столько классных молодых игроков. Если собрать их воедино, то получится прямо очень-очень сильная команда, — сказала Гончарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.