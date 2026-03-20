«Не кричит на нас, не ругает сильно». Капитан «Динамо» — о работе тренера Аркадия Козлова

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Наталия Гончарова рассказала о работе с тренером Аркадием Козловым.

– Как работается под руководством Аркадия Козлова?

– Хорошо. Думаю, что и Аркадий Евгеньевич тоже учится, набирается опыта. Если что-то нужно, мы всегда готовы ему помочь, поддержать. Поэтому у нас сейчас такой слаженный коллектив, единое целое. Надеюсь, что всё у нас сложится и в конце сезона.

– Есть какие-то новшества, которые Аркадий Евгеньевич привнёс в тренировочный процесс?

– Что-то конкретное выделить не могу. Скажу только, что у нас на тренировках здоровая атмосфера. Он не кричит на нас, не ругает сильно. С ним очень комфортно работать, — сказала Гончарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.