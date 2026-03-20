«Динамо-Ак Барс» обыграло московское «Динамо» в первом полуфинальном матче Суперлиги

Сегодня, 20 марта, казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» в первом полуфинальном матче женской Суперлиги-2025/2026 обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:19) в пользу команды из Казани.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/2 финала:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».