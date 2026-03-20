Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Динамо-Ак Барс» — «Динамо», результат матча 20 марта, счёт 3:0, первый матч 1/2 финала женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло московское «Динамо» в первом полуфинальном матче Суперлиги
Сегодня, 20 марта, казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» в первом полуфинальном матче женской Суперлиги-2025/2026 обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:19) в пользу команды из Казани.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/2 финала:

  • «Динамо-Ак Барс» Казань — «Динамо» Москва — 3:0 (25:16, 25:17, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».
Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

