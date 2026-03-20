Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 20 марта

Сегодня, 20 марта, продолжился раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/2 финала. Результаты встреч 20 марта:
- «Динамо-Ак Барс» Казань — «Динамо» Москва — 3:0 (25:16, 25:17, 25:19).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».
Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».