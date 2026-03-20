«Белогорье» вышло в 1/4 финала Суперлиги, где сыграет с «Локомотивом»

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» по сумме двух матчей досрочно вышел в четвертьфинал Суперлиги-2025/2026. Сегодня, 20 марта, они уступили команде «Динамо-Урал» со счётом 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 23:25, 10:15).

В первой квалификационной встрече они одолели «Динамо-Урал» со счётом 3:0 (23:25, 21:25, 15:25). Благодаря этому белгородская команда вышла в четвертьфинал.

В 1/4 финала белгородская команда сыграет с новосибирским «Локомотивом». Первый матч серии пройдёт в Новосибирске 24 марта.

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.