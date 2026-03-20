«Я принял решение подать в отставку». Вахрушев покинул пост главного тренера «Енисея»

Главный тренер женского красноярского «Енисея» Николай Вахрушев покинул пост главного тренера команды по собственной инициативе. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«В связи с неудачным выступлением нашей женской волейбольной команды в чемпионате России, я принял решение подать в отставку и уйти с поста главного тренера. Я искренне выражаю вам благодарность за поддержку в сезоне, за тёплые слова, за справедливую критику, за то, что на протяжении всего сезона поддерживали как могли. Мы вас слышали. Я верю, что команда в ближайшем будущем будет радовать нас победами и новыми успехами. Всем добра! До свидания!» — сказал Вахрушев в видеосообщении болельщикам клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Антон Лутошкин. До «Енисея» он на протяжении четырёх сезонов возглавлял женский «Муром» (Владимирская область), который сейчас играет в Высшей лиге А и борется за попадание в Суперлигу.

Напомним, в российском регулярном чемпионате «Енисей» занял последнее, 14-е место, в турнирной таблице.

