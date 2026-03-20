Результаты матчей квалификации плей-офф мужской Суперлиги на 20 марта

Сегодня, 20 марта, продолжился раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоялся один квалификационный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-офф. Квалификация. Результаты встреч на 20 марта:

«Белогорье» Белгород – «Динамо-Урал» Уфа — 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 23:25, 10:15).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.