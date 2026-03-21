Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей квалификации плей-офф мужской Суперлиги на 21 марта

Комментарии

Сегодня, 21 марта, продолжится раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоятся три квалификационных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-офф. Квалификация. Расписание матчей на 21 марта (время московское):

13:00. «Енисей» Красноярск – «Газпром-Югра» Сургут;

16:00. «Нова» Новокуйбышевск – «Факел Ямал» Новый Уренгой;

17:30. «Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Горький» Нижний Новгород.

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android