Колодинский — о поражении на тай-брейке, которое привело в 1/4 финала ЧР: вот и вся игра

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал игру своей команды во втором матче с «Динамо-Урал» в 1/8 финала серии мужского чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 20:25, 25:23, 15:10) в пользу уфимской команды.

Однако первая встреча между командами ознаменовалась победой белгородского клуба со счётом 3:0, что позволило им выйти в четвертьфинал турнира.

«На самом деле, вторую партию мы очень ровно и хорошо провели на съёме, но не забрали ни одной доигровки. И всё. Вот и вся игра. Они отодвинули нас от сетки подачей, очень много рисковали, это было видно, пытались использовать последнюю надежду свою. У них это получалось. Но мы не получали эйсы и не было чисто проигранных мячей, просто из десятка доигровок мы ни одну не взяли. Возьми мы половину – и счёт был бы 2:0. Сделав на этом акцент в третьей партии, с первых же мячей стали играть более надёжно эти доигровки. Потом 2:1 – и мы пошли дальше. Уже начали ребят других выпускать.

В принципе, удовлетворён их игрой в четвёртой и пятой партиях. С другой стороны, что ждать от ребят, которые очень долго не играли, прекрасно понимаю, так как сам через это проходил, что всё сразу получаться не будет. Игровая практика нужна, нужна в большом объёме. У нас, к сожалению, им её предоставить возможности нет. Хорошо, что сегодня она появилась, посмотрели некоторых игроков, на которых можем рассчитывать, дали им возможность влиться в игровой ритм», – приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.