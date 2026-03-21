«Идеально, даже не ожидал такого». Терзич — о победе своей команды над московским «Динамо»

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил игру своей команды в первом матче полуфинала женского чемпионата России с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:19) в пользу казанского клуба.

«Прежде всего доволен результатом. Счёт в сетах — 16, 17 и 19 очков — это идеально, честно говоря, я даже не ожидал такого. Мы играли очень хорошо тактически: блок, защита и доигровка были на своих местах. Но видно, что мы готовы как команда, а вот как игроки – не очень. Сказываются последствия травм, игроки ещё не вышли на свой пик. Надеюсь, что от матча к матчу мы будем прибавлять.

Не стали менять всё кардинально, но точечные корректировки внесли. Когда из обоймы выпадает один из ключевых принимающих и остаётся всего три, Гатина выбыла до конца сезона из-за травмы, это вынуждает перестраиваться. Нужно было адаптировать тренировочный процесс так, чтобы избежать новых повреждений — ещё одна травма стала бы для нас катастрофой. Кроме того, мы подстроились под стиль игры соперника, который заметно отличается от наших предыдущих оппонентов. Изменения были, но не радикальные.

Сегодня мы принимали не лучшим образом, это факт. Но по-настоящему меня злит не это, а наша подача. Мы не показали своего максимума в этом элементе, это проблема. Приём — вещь переменчивая: иногда он есть, иногда нет, многое зависит от подачи соперника», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.