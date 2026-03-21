Красноярский «Енисей« вышел в 1/4 финала плей-офф Суперлиги-2025/2026

Красноярский «Енисей« вышел в 1/4 финала плей-офф Суперлиги-2025/2026
Волейболисты «Енисея» (Красноярск) обыграли «Газпром-Югра» из Сургута во втором матче квалификации плей-офф Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 29:27, 25:19).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
21 марта 2026, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Цепков, Шенкель, Крескин, Штерн
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Гусамов, Голованов, Нагаец, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Родичев, Моисеев, Костадинов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Квалификация к плей-офф:

«Енисей» (Красноярск) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:19, 29:27, 25:19).

В первом матче серии «Енисей» также был сильнее клуба из Сургута со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:19).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е место в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.

Таблица квалификации Суперлиги-2025/2026
Календарь квалификации Суперлиги - 2025/2026
