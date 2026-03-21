«Уралочка-НТМК» выиграла первый матч серии 1/2 финала Суперлиги у «Заречья-Одинцово»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) одержали победу в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Суперлиги-2025/2026 с подмосковным «Заречьем-Одинцово». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/2 финала:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Заречье-Одинцово» Московская область – 3:0 (25:22, 25:23, 25:23). Счёт в серии – 1-0.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».