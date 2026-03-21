Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Новы» вышли в четвертьфинал Суперлиги, обыграв «Факел Ямал»

Комментарии

Волейбольный клуб «Нова» из Новокуйбышевска вышел в четвертьфинал Суперлиги-2025/2026. В 1/8 финала они обыграли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Во второй встрече «Нова» проиграла «Факел Ямалу» со счётом 2:3 (22:25, 25:14, 25:17, 20:25, 13:15).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
2 : 3
Факел Ямал
Новый Уренгой
НОВА: Съемщиков, Лобызенко, Зубов, Рыков, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Николаев, Полочанин, Шкулявичус, Салтанов, Багдасарьян, Шалдыбин, Аршинов
Факел Ямал: Казаринов, Ушков, Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Иванов, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Быстров, Сидоренко, Капранов, Степанов, Казбанов, Морозов, Ишимбаев, Эннс, Горбунов, Пипуныров

Первая встреча в серии завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:20, 27:25, 25:22).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е место в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android