Волейболисты «Новы» вышли в четвертьфинал Суперлиги, обыграв «Факел Ямал»

Волейбольный клуб «Нова» из Новокуйбышевска вышел в четвертьфинал Суперлиги-2025/2026. В 1/8 финала они обыграли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Во второй встрече «Нова» проиграла «Факел Ямалу» со счётом 2:3 (22:25, 25:14, 25:17, 20:25, 13:15).

Первая встреча в серии завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:20, 27:25, 25:22).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е место в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.