Волейболисты «Новы» вышли в четвертьфинал Суперлиги, обыграв «Факел Ямал»
Волейбольный клуб «Нова» из Новокуйбышевска вышел в четвертьфинал Суперлиги-2025/2026. В 1/8 финала они обыграли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Во второй встрече «Нова» проиграла «Факел Ямалу» со счётом 2:3 (22:25, 25:14, 25:17, 20:25, 13:15).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
2 : 3
Факел Ямал
Новый Уренгой
НОВА: Съемщиков, Лобызенко, Зубов, Рыков, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Николаев, Полочанин, Шкулявичус, Салтанов, Багдасарьян, Шалдыбин, Аршинов
Факел Ямал: Казаринов, Ушков, Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Иванов, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Быстров, Сидоренко, Капранов, Степанов, Казбанов, Морозов, Ишимбаев, Эннс, Горбунов, Пипуныров
Первая встреча в серии завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:20, 27:25, 25:22).
Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е место в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.
