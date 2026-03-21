«Динамо-ЛО» вышло в четвертьфинал Суперлиги-2025/2026, обыграв «Горький»
Поделиться
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» вышел в четвертьфинал Суперлиги-2025/2026. В квалификации спортсмены из Ленинградской области обыграли «Горький». Второй матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 26:24).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 0
Горький
Нижний Новгород
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Горький: Титов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько
В первом матче серии «Динамо-ЛО» одержало победу на тай-брейке со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 22:25, 15:12).
Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е место в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.
Комментарии
