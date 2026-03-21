«Динамо-ЛО» вышло в четвертьфинал Суперлиги-2025/2026, обыграв «Горький»

Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» вышел в четвертьфинал Суперлиги-2025/2026. В квалификации спортсмены из Ленинградской области обыграли «Горький». Второй матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 26:24).

В первом матче серии «Динамо-ЛО» одержало победу на тай-брейке со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 22:25, 15:12).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е место в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.