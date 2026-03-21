Главная Волейбол Новости

Определились пары 1/4 финала мужской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 21 марта, завершились квалификационные матчи раунда плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами четвертьфиналистов соревнований.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. 1/4 финала:

«Зенит-Казань» Казань (1) — «Нова» Новокуйбышевск (8).
«Зенит» Санкт-Петербург (2) — «Енисей» Красноярск (7).
«Динамо» Москва (3) — «Динамо-ЛО» Ленинградская область (6).
«Локомотив» Новосибирск (4) — «Белогорье» Белгород (5).

Матчи 1/4 финала стартуют во вторник, 24 марта. Напомним, напрямую в плей-офф вышли «Зенит-Казань, «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск).

