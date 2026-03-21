Результаты матчей квалификации плей-офф мужской Суперлиги на 21 марта

Сегодня, 21 марта, завершился раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоялись три квалификационных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-офф. Квалификация. Результаты матчей на 21 марта:

«Енисей» Красноярск – «Газпром-Югра» Сургут — 3:0 (25:19, 29:27, 25:19).

«Нова» Новокуйбышевск – «Факел Ямал» Новый Уренгой — 2:3 (22:25, 25:14, 25:17, 20:25, 15:13).

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Горький» Нижний Новгород — 3:0 (25:20, 25:19, 26:24).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, провели квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводился бы «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.