«Динамо-Ак Барс» одержало сухую победу над московским «Динамо» в полуфинале Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» Казань одержал сухую победу над командой «Динамо» Москва во втором матче 1/2 финала женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:19).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва

Счёт в серии между командами после двух матчей — 2-0 в пользу клуба из Казани. Третий матч пройдёт 26 марта.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Материалы по теме
Хладнокровная расправа. «Уралочка» повела в полуфинальной серии женской Суперлиги
Хладнокровная расправа. «Уралочка» повела в полуфинальной серии женской Суперлиги
