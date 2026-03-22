«Динамо-Ак Барс» одержало сухую победу над московским «Динамо» в полуфинале Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» Казань одержал сухую победу над командой «Динамо» Москва во втором матче 1/2 финала женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:19).

Счёт в серии между командами после двух матчей — 2-0 в пользу клуба из Казани. Третий матч пройдёт 26 марта.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».