«Мы с Катей даже заключили пари». Терзич — о травме Гатиной и сроках восстановления

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич рассказал о травме доигровщицы своей команды Екатерины Гатиной. Повреждение спортсменка получила в матче с «Тулицей».

«У Екатерины Гатиной разрыв крестообразных связок, что было понятно практически сразу. Что касается сроков, то мы с Катей даже заключили пари. Она утверждает, что будет готова выйти на площадку уже в сентябре-октябре, а я ставлю на декабрь. Проигравший угощает всю команду ужином», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в полуфинальной серии чемпионата России соперником «Динамо-Ак Барс» стало московское «Динамо». Казанки дважды обыграли столичную команду со счётом 3:0.