Матч-центр:
Главная Волейбол Новости

«Я доволен». Терзич — о второй победе всухую над московским «Динамо» в полуфинале ЧР

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после второй победы над московским «Динамо» в полуфинальной серии женского чемпионата России оценил игру своей команды. Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:19).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

«Конечно, я доволен. Две победы 3:0 подряд — это отличный результат. Но самое важное для меня сейчас — это то, что команда восстановилась. Игроки вернулись в строй, у нас больше нет проблем с травмами, и я очень надеюсь, что так будет до самого конца плей-офф.

Сегодня, за исключением начала третьей партии, мы играли хорошо. С точки зрения тактики всё было выполнено так же качественно, как и вчера. В атаке мы действовали чуть увереннее, что заметно облегчило нам работу на блоке и в защите. Теперь нам нужно выиграть ещё один матч, а где это произойдёт — в Москве или снова в Казани — увидим.

Если бы это был матч регулярного чемпионата с командой из нижней части таблицы, риск расслабиться действительно существовал бы. Но я уверен, что в полуфинале такого не случится. Мы все прекрасно знаем силу московского «Динамо», знаем, какие высококлассные игроки и тренеры там собраны. Поэтому результаты первых встреч не должны вводить в заблуждение — в Москве всё начнется заново. Уверен, что мы будем на 100% сконцентрированы и покажем свой лучший уровень», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» в шаге от финала! Казань доминировала и во втором матче серии
«Динамо-Ак Барс» в шаге от финала! Казань доминировала и во втором матче серии
