«Заречье-Одинцово» сравняло счёт полуфинальной серии Суперлиги с «Уралочкой-НТМК»

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Московской области одержал победу над клубом «Уралочка-НТМК» из Свердловской области во втором матче полуфинальной серии чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча, которая прошла в Нижнем Тагиле, завершилась со счётом 0:3 (22:25, 19:25, 22:25) в пользу гостей.

Счёт в серии между клубами теперь составляет 1-1. Третья игра пройдёт 26 марта.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».