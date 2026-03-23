«Заречье-Одинцово» сравняло счёт полуфинальной серии Суперлиги с «Уралочкой-НТМК»
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Московской области одержал победу над клубом «Уралочка-НТМК» из Свердловской области во втором матче полуфинальной серии чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча, которая прошла в Нижнем Тагиле, завершилась со счётом 0:3 (22:25, 19:25, 22:25) в пользу гостей.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
23 марта 2026, понедельник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
0 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Уралочка-НТМК: Шелковкина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Счёт в серии между клубами теперь составляет 1-1. Третья игра пройдёт 26 марта.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Сетка плей-офф женской Суперлиги
