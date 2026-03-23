Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу 23 марта

Сегодня, 23 марта, продолжился раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч серии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/2 финала. Результаты матчей 23 марта

«Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Заречье-Одинцово» Московская область – 0:3 (22:25, 19:25, 22:25). Счёт в серии – 1-1.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».