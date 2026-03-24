Расписание матчей 1/4 финала мужской Суперлиги на 24 марта

Сегодня, 24 марта, продолжится раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоится один квалификационный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига — плей-офф (м) 2025/2026. Четвертьфинальные матчи 24 марта (время московское):

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород);

19:00. «Зенит-Казань» — «Нова» (Новокуйбышевск);

19:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск);

19:00. «Динамо» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).

Серии проводятся до двух побед по схеме «1-1-1». Первые и, при необходимости, третьи матчи проходят на площадках команд с более высоким посевом.