Карполь — о поражении «Уралочки» во 2-м матче 1/2 финала ЧР: надо зверски настраиваться

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал поражение во втором матче полуфинальной серии женского чемпионата России с «Заречьем-Одинцово». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) в пользу подмосковной команды. Общий счёт в серии – 1:1.

«Считаю, как сказал и Константин Ушаков после первого матча, сегодня именно нам не хватило настроя. Этот компонент у «Заречья» был гораздо выше. Мы готовились к матчу, готовились к сильному сопротивлению, всё это обсуждали на собрании. Но настрой у соперника был на 150%, а у нас на 95%. Когда ты играешь в плей-офф, это никак не может хватить. Они вышли вырывать победу, а мы – играть волейбол. В плей-офф такого не получится, там нужно каждый раз выкладываться на максимум, зверски настраиваться с первых мячей. Где-то даже не иметь права на ошибку.

Также много ошибались, слабо подавали подачу. Девочки весь матч просто вводили мяч в игру, кроме пары игроков, кто действительно подавал. А с командой, где есть такие сильные игроки, как Бровкина, Бирюкова и Младенович, так не получится. Надо играть гораздо активнее и агрессивнее. Над чем сейчас в эти дни поработаем. Новый матч – новый настрой. Счёт 1:1, ничего страшного не произошло. Это плей-офф. У них очень сильная команда, поэтому будем в Одинцове выходить и биться по полной, стараясь выиграть каждый мяч и игру», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.