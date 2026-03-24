«Локомотив» обыграл «Белогорье» в первом матче 1/4 финала мужской Суперлиги

Сегодня, 24 марта, продолжается плей-офф мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. В рамках игрового дня волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Белогорье» в первом матче четвертьфинала. Встреча завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22).

Волейбол. Мужчины. Суперлига — плей-офф (м) 2025/2026. 1/4 финала. Первый матч:

Второй матч в серии состоится в субботу, 28 марта, начало встречи — в 18:00 мск.

Серии проводятся до двух побед по схеме «1-1-1». Первые и, при необходимости, третьи матчи проходят на площадках команд с более высоким посевом.