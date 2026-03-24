«Динамо» — «Динамо-ЛО», результат матча 24 марта, счёт 3:0, 1/4 финала мужской Суперлиги

Московское «Динамо» в трёх партиях победило «Динамо-ЛО» в матче 1/4 финала Суперлиги
Сегодня, 24 марта, продолжается плей-офф мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. В рамках игрового дня волейболисты московского «Динамо» обыграли «Динамо-ЛО». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Волейбол. Мужчины. Суперлига — плей-офф (м) 2025/2026. 1/4 финала. Первый матч:

  • «Динамо» Москва — «Динамо-ЛО» Ленинградская область - 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Второй матч в серии состоится в субботу, 28 марта, начало встречи — в 19:00 мск.

Серии проводятся до двух побед по схеме «1-1-1». Первые и при необходимости третьи матчи проходят на площадках команд с более высоким посевом.

