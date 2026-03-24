«Зенит» Казань — «Нова», результат матча 24 марта, счёт 3:0, 1/4 финала мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» разгромил «Нову» в первом матче четвертьфинала Суперлиги
Волейболисты казанского «Зенита» в первом матче четвертьфинальной серии мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги на своей площадке обыграли «Нову». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:16, 25:20).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Волейбол. Мужчины. Суперлига — плей-офф (м) 2025/2026. 1/4 финала. Первый матч:

  • «Зенит» Казань — «Нова» Новокуйбышевск - 3:0 (25:11, 25:16, 25:20).

Второй матч в серии состоится в субботу, 28 марта, начало встречи — в 16:00 мск.

Ранее новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» со счётом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22), московское «Динамо» оказалось сильнее «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Серии проводятся до двух побед по схеме «1-1-1». Первые и при необходимости третьи матчи проходят на площадках команд с более высоким посевом.

