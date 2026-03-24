Казанский «Зенит» продлил контракт с Фёдоровым до 2027 года

Казанский «Зенит» продлил контракт с Фёдоровым до 2027 года
23-летний воспитанник казанского «Зенита» Илья Фёдоров, играющий на позиции либеро, продолжит выступать за родной клуб и в следующем сезоне. Новый контракт рассчитан на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Для Фёдорова следующий сезон станет 10-м в системе казанского клуба и шестым в основной команде. На молодёжном уровне либеро выступал за «Зенит-УОР», затем играл за «Академию» в Высшей лиге А.

За это время Фёдоров стал трёхкратным чемпионом России, выиграл три Кубка России и три Суперкубка страны.

«Мы желаем Илье дальнейшего прогресса и новых побед в составе «Зенита»!» – сообщает пресс-служба клуба.

Какой топ-клуб останется без медалей? Расклады на четвертьфиналы мужской Суперлиги
Какой топ-клуб останется без медалей? Расклады на четвертьфиналы мужской Суперлиги
