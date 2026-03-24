Результаты матчей 1/4 финала мужской Суперлиги на 24 марта

Сегодня, 24 марта, продолжился раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Суперлига — плей-офф (м) 2025/2026. Четвертьфинальные матчи 24 марта:

«Локомотив» Новосибирск — «Белогорье» Белгород — 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22).

«Зенит-Казань» — «Нова» Новокуйбышевск — 3:0 (25:11, 25:16, 25:20).

«Зенит» Санкт-Петербург — «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).

«Динамо» Москва — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Серии проводятся до двух побед по схеме «1-1-1». Первые и при необходимости третьи матчи проходят на площадках команд с более высоким посевом.