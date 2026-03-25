«Лучше помолчать». Константинов — о встрече «Локомотива» с «Белогорьем» в 1/4 финала ЧР

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команд в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России. Встреча с «Белогорьем» завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22) в пользу новосибирцев.

«Очень сложный матч. Настрой двух команд, была хорошая борьба. «Белогорье» тоже здорово сыграло, надо было перетерпеть, переломать. Ребята справились.

Но, как видите, противник очень классный, мы понимаем, что это только один шаг, ещё ничего не решено. Поэтому сейчас важно не обсуждать эту игру, лучше помолчать, попробовать максимально восстановиться, быстрее отдохнуть и думать про следующий матч», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.