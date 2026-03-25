Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Лучше помолчать». Константинов — о встрече «Локомотива» с «Белогорьем» в 1/4 финала ЧР

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команд в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России. Встреча с «Белогорьем» завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22) в пользу новосибирцев.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

«Очень сложный матч. Настрой двух команд, была хорошая борьба. «Белогорье» тоже здорово сыграло, надо было перетерпеть, переломать. Ребята справились.

Но, как видите, противник очень классный, мы понимаем, что это только один шаг, ещё ничего не решено. Поэтому сейчас важно не обсуждать эту игру, лучше помолчать, попробовать максимально восстановиться, быстрее отдохнуть и думать про следующий матч», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Мы не играем, а мучимся». «Белогорья» в матче с «Локомотивом» хватило только на сет
«Мы не играем, а мучимся». «Белогорья» в матче с «Локомотивом» хватило только на сет
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android