Тетюхин объяснил, почему «Белогорье» проиграло «Локомотиву» в первом матче 1/4 финала ЧР

Тетюхин объяснил, почему «Белогорье» проиграло «Локомотиву» в первом матче 1/4 финала ЧР
Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин назвал причины, по которым его команда уступила «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22) в пользу новосибирцев.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

«Новосибирск хорошо сыграл. Мы привыкли, что «Локомотив» хорошо подаёт. У них крайний такой риск, когда ты выбиваешь команду из приёма и многое на это ставишь. К сожалению, в «Локомотиве» нет ни одного игрока, который не создаёт угрозу на подаче.

У нас многое не получалось, честно говоря – и в приёме «плыли», и в нападении где-то свои мячи не забили. Но вот то, что мы хорошо приняли, мы не забили – вот тут-то, наверное, наша проблема основная была.

Мы полны решимости вернуться ещё раз в эту хорошую атмосферу, снова сыграть здесь. Все понимают, что первый матч – далеко не победа в серии. Надеюсь, что самые интересные матчи ещё впереди в Туле и снова в Новосибирске», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

