«Мы сразу за это поплатились». Вербов — о поведении «Зенита» в первом матче 1/4 финала ЧР

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала мужского чемпионата России. Встреча с «Новой» завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:16, 25:20).

«Качество первой партии было очень высоким во всех элементах. По большому счёту вся игра шла под нашу диктовку, играли очень качественно. В третьей партии перерыв взял даже не по игре, да, а потому, что появились улыбки. Кураж и хорошее настроение – это одно. А улыбочки немножко расслабленные, где-то вальяжные – это другое.

Мы сразу за это поплатились, хотя договорённость была, что в плей-офф мы должны отрабатывать от и до каждый мяч вне зависимости от счёта, соперника и стадии. Самая большая наша ошибка будет, если мы начнём забегать вперёд. Соперник умеет играть, мало ошибается. Будем надеяться, что это качество будем удерживать», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.