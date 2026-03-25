«Мы сразу за это поплатились». Вербов — о поведении «Зенита» в первом матче 1/4 финала ЧР

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала мужского чемпионата России. Встреча с «Новой» завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:16, 25:20).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
НОВА: Съемщиков, Лобызенко, Зубов, Данилов, Падо, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус, Шалдыбин

«Качество первой партии было очень высоким во всех элементах. По большому счёту вся игра шла под нашу диктовку, играли очень качественно. В третьей партии перерыв взял даже не по игре, да, а потому, что появились улыбки. Кураж и хорошее настроение – это одно. А улыбочки немножко расслабленные, где-то вальяжные – это другое.

Мы сразу за это поплатились, хотя договорённость была, что в плей-офф мы должны отрабатывать от и до каждый мяч вне зависимости от счёта, соперника и стадии. Самая большая наша ошибка будет, если мы начнём забегать вперёд. Соперник умеет играть, мало ошибается. Будем надеяться, что это качество будем удерживать», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

