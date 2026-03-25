Брянский назвал ключевой элемент победы «Динамо» Мск в первом матче 1/4 финала ЧР

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский назвал элемент, благодаря которому его команда с лёгкостью справилась с «Динамо-ЛО» в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

«Наша подача в этом матче являлась аргументом, в остальном не хочется много говорить. Впереди ответная игра на площадке соперника, поэтому двигаемся дальше.

За счёт чего удавалось восстанавливать равновесие и выходить вперёд в третьей партии? Опять же, благодаря подаче. Были моменты, когда настолько сильно летела подача у Павла Панкова, Максима Сапожкова, Антона Семышева, что принять её было сложно, даже если она летела в человека. Повторюсь, что в конкретно этом матче подача стала весомым аргументом, хотелось бы сохранить это и в дальнейшем. Работаем над этим», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.