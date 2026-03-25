Брянский назвал ключевой элемент победы «Динамо» Мск в первом матче 1/4 финала ЧР

Брянский назвал ключевой элемент победы «Динамо» Мск в первом матче 1/4 финала ЧР
Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский назвал элемент, благодаря которому его команда с лёгкостью справилась с «Динамо-ЛО» в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Курбатов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

«Наша подача в этом матче являлась аргументом, в остальном не хочется много говорить. Впереди ответная игра на площадке соперника, поэтому двигаемся дальше.

За счёт чего удавалось восстанавливать равновесие и выходить вперёд в третьей партии? Опять же, благодаря подаче. Были моменты, когда настолько сильно летела подача у Павла Панкова, Максима Сапожкова, Антона Семышева, что принять её было сложно, даже если она летела в человека. Повторюсь, что в конкретно этом матче подача стала весомым аргументом, хотелось бы сохранить это и в дальнейшем. Работаем над этим», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Поплатились за вальяжные улыбочки». Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги
«Поплатились за вальяжные улыбочки». Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги
