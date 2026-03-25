ВФВ представила символическую сборную мужского регулярного чемпионата

Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную мужского регулярного чемпионата российской Суперлиги.

Решение о попадании в список лучших спортсменов на своих позициях определяли эксперты по результатам 30 матчей, а решающее слово осталось за 16 главными тренерами команд.

Символическая сборная:

связующий: Константин Абаев, «Зенит-Казань»;

диагональный: Владислав Бабкевич, «Зенит» СПб;

блокирующий: Дмитрий Лызик, «Локомотив»;

блокирующий: Иван Яковлев, «Белогорье»;

доигровщик: Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»;

доигровщик: Павел Тетюхин, «Белогорье»;

либеро: Женя Гребенников, «Зенит» СПб.