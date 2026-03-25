Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ВФВ представила символическую сборную мужского регулярного чемпионата

Комментарии

Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную мужского регулярного чемпионата российской Суперлиги.

Решение о попадании в список лучших спортсменов на своих позициях определяли эксперты по результатам 30 матчей, а решающее слово осталось за 16 главными тренерами команд.

Символическая сборная:

связующий: Константин Абаев, «Зенит-Казань»;
диагональный: Владислав Бабкевич, «Зенит» СПб;
блокирующий: Дмитрий Лызик, «Локомотив»;
блокирующий: Иван Яковлев, «Белогорье»;
доигровщик: Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»;
доигровщик: Павел Тетюхин, «Белогорье»;
либеро: Женя Гребенников, «Зенит» СПб.

Материалы по теме
«Поплатились за вальяжные улыбочки». Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги
«Поплатились за вальяжные улыбочки». Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android