ВФВ представила символическую сборную мужского регулярного чемпионата

Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную мужского регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Решение о попадании в список лучших спортсменов на своих позициях определяли эксперты по результатам 30 матчей, а решающее слово осталось за 16 главными тренерами команд.
Символическая сборная:
связующий: Константин Абаев, «Зенит-Казань»;
диагональный: Владислав Бабкевич, «Зенит» СПб;
блокирующий: Дмитрий Лызик, «Локомотив»;
блокирующий: Иван Яковлев, «Белогорье»;
доигровщик: Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»;
доигровщик: Павел Тетюхин, «Белогорье»;
либеро: Женя Гребенников, «Зенит» СПб.