Расписание матчей 1/2 финала женской Суперлиги на 26 марта

Сегодня, 26 марта, продолжится раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига — плей-офф (ж) 2025/2026. Полуфинальные матчи 24 марта (время московское):

19:00. «Динамо» Москва — «Динамо Ак-Барс» Казань.

Серия проводится до трёх побед по схеме «2-2-1». Первые и вторые матчи проходят на площадке команды с более высоким посевом. Третий матч, если потребуется, состоится на площадке команды с более низким посевом.

Команды играют ответный матч — после первой встречи «Динамо Ак-Барс» ведёт со счётом (2:0).