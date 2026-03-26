Женская юниорская сборная России по волейболу выступит на соревнованиях в Италии

Женская юниорская сборная России по волейболу до 17 лет выступит на международном турнире в Италии, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Соревнования пройдут в городе Порденоне с 3 по 6 апреля. В турнире также примут участие команды из Румынии, Италии, Испании, Португалии, Канады, Индии, Венгрии, Австрии, Люксембурга, Бразилии и Германии.

«Мы проделали большую работу, чтобы российские девушки смогли выступить на турнире в Италии. Благодарим итальянских коллег за приглашение – эти соревнования станут для наших игроков дебютными на международной арене, так как в силу юного возраста у них не было возможности попробовать силы в борьбе с представительницами других стран. Теперь же у них появился шанс окунуться в атмосферу мирового волейбола самого высокого уровня. И мы, безусловно, желаем девушкам удачи», — приводит слова президента ВФВ Станислава Шевченко официальный сайт организации.