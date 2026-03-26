Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по волейболу Роза Салихова умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В составе сборной СССР Салихова дважды выигрывала Олимпиаду (1968, 1972). Также она была победительницей чемпионата (1970) и Кубка (1973) мира и двукратной чемпионкой Европы (1967, 1971). В составе московского «Динамо» она выиграла шесть чемпионских титулов в СССР и семь раз побеждала в розыгрышах Кубка европейских чемпионов. В 2014 году Салихова была введена в Международный зал славы волейбола.

Всероссийская федерация волейбола выразила соболезнования семье и близким Салиховой, отметив её как «светлого человека добрейшей души, всегда находившего слова поддержки, тепла и веры».