Динамо Москва — Динамо Ак Барс Казань, результат матча 26 марта 2026, счет 3:2, полуфинал Суперлиги, женщины

Московское «Динамо» одержало первую победу в полуфинальной серии с «Динамо-Ак Барс»
Волейболистки московского «Динамо» одержали домашнюю победу над соперницами из «Динамо-Ак Барс» (Казань) в третьей встрече полуфинальной серии чемпионата России – 2025/2026 среди команд женской Суперлиги. Напряжённый матч завершился со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:16, 15:9) в пользу хозяек площадки.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Таким образом, счёт в полуфинальной серии между «Динамо» и «Динамо-Ак Барс» стал 2-1, по-прежнему в пользу Казани.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

«Заречье» без боя не сдаётся! Подмосковная команда ответила «Уралочке» разгромом
