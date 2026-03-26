Московское «Динамо» одержало первую победу в полуфинальной серии с «Динамо-Ак Барс»

Волейболистки московского «Динамо» одержали домашнюю победу над соперницами из «Динамо-Ак Барс» (Казань) в третьей встрече полуфинальной серии чемпионата России – 2025/2026 среди команд женской Суперлиги. Напряжённый матч завершился со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:16, 15:9) в пользу хозяек площадки.

Таким образом, счёт в полуфинальной серии между «Динамо» и «Динамо-Ак Барс» стал 2-1, по-прежнему в пользу Казани.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».