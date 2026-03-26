Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу 26 марта

Сегодня, 26 марта, продолжился раунд плей-офф женского чемпионата России — 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. В рамках игрового дня состоялся один матч серии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/2 финала. Результаты встреч 26 марта

«Динамо» Москва – «Динамо-Ак Барс» Казань – 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:16, 15:9). Счёт в серии – 1-2.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».