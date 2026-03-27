«Заречье-Одинцово» обыграло «Уралочку-НТМК» в третьем матче 1/2 финала Суперлиги

Сегодня, 27 марта, продолжается раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал вторую победу над «Уралочкой-НТМК». Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:19, 25:22). Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды из Московской области.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/2 финала:

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».